Жительница Североморска нашла два миллиона рублей ради квартиры и бизнеса

В отделении судебных приставов ЗАТО Североморск на исполнении находилось 14 исполнительных производств в отношении северянки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Крупный долг погасила жительница Североморска, чтобы не лишиться квартиры и торгового павильона.

В отделении судебных приставов ЗАТО Североморск на исполнении находилось 14 исполнительных производств в отношении северянки. Женщина имела задолженность по налогам, кредитам, коммунальным и арендным платежам. Общая сумма долга составляла почти два миллиона рублей.

- Должница добровольно не спешила погашать долги. Приставы установили, что женщине принадлежат две квартиры и торговый павильон. На одну из квартир и торговую точку был наложен арест, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Женщина пересмотрела свое отношение к долгу, чтобы не лишаться недвижимости.

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