Крещенские купания отменили еще в четырех муниципалитетах Мурманской области

Северянам напоминают, что купание без представителей служб спасения и медицинских работников запрещено. Фото: Вадим ПОПОВ

Вслед за Кандалакшей и Апатитами еще четыре муниципалитета Мурманской области приняли решение отменить массовые купания на Крещение Господне в этом году. Причиной тому стала недостаточная прочность льда.

- По состоянию на 14.00 18 января, четыре муниципальных образования издали постановления об отмене проведения Крещенских купаний - их не будет в Североморске, Ревде, Кировске, Заозерске, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Тем временем в Мурманске добавилось еще одно место для купаний на праздник. Помимо Семеновского и Среднего озер, окунуться можно будет в озере, которое находится севернее озера Скалистого, в районе домов №41-45 по улице Огни Мурманска.

Жителям региона напоминают, что купание без представителей служб спасения и медицинских работников запрещено.

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