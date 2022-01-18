Крещенские купания отменили еще в четырех муниципалитетах Мурманской области

Северянам напоминают, что купание без представителей служб спасения и медицинских работников запрещено.
Фото: Вадим ПОПОВ
Вслед за Кандалакшей и Апатитами еще четыре муниципалитета Мурманской области приняли решение отменить массовые купания на Крещение Господне в этом году. Причиной тому стала недостаточная прочность льда.
- По состоянию на 14.00 18 января, четыре муниципальных образования издали постановления об отмене проведения Крещенских купаний - их не будет в Североморске, Ревде, Кировске, Заозерске, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
Тем временем в Мурманске добавилось еще одно место для купаний на праздник. Помимо Семеновского и Среднего озер, окунуться можно будет в озере, которое находится севернее озера Скалистого, в районе домов №41-45 по улице Огни Мурманска.
Жителям региона напоминают, что купание без представителей служб спасения и медицинских работников запрещено.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru