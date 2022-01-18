В Апатитах 19-летний продавец-кассир жестоко избил и ограбил пожилого мужчину

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19-летний житель Апатитов, который работает продавцом-кассиром в одной из торговых сетей, напал на 50-летнего северянина.

- Это произошло возле дома №2 на улице Бредова. Злоумышленник несколько раз ударил незнакомого мужчину кулаками по голове, затем выхватил у него мобильный телефон и барсетку, в которой были две пары очков, после чего скрылся с места происшествия. Общая сумма ущерба составила 17 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Апатитчанин получил множественные травмы головы, его госпитализировали в отделение реанимации.

Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей. Приметы предполагаемого злоумышленника передали дежурным экипажам. В итоге его нашли и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что 19-летний апатитчанин уже привлекался к уголовной ответственности за хищение чужого имущества.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью ". Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас он арестован.

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