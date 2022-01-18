Прокуратура проводит проверку после сообщения о лежавшем несколько часов в сугробе трупе в Апатитах

Труп несколько часов лежал у подъезда жилого дома в Апатитах. Фото: vk.com/pdsh51
Жители Апатитов сообщили, что 17 января у подъезда дома №41 на улице Дзержинского несколько часов лежал труп мужчины.
Напомним: как сообщили в УМВД по Мурманской области, северянину 1958 года рождения стало плохо, он умер до приезда скорой помощи и полиции. Тело действительно около трех часов лежало под снегопадом.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили "КП"-Мурманск" в прокуратуре региона.
Одна из главных версий, почему катафалк ехал несколько часов, это занесенные снегом из-за метели дороги.
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