На жителя Мурманской области завели уголовное дело за срубленную сосну

Северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уголовное дело возбудили в отношении 60-летнего жителя Мурмашей. Мужчину обвиняют в незаконной вырубке лесных насаждений.

В отдел полиции в Кольском районе поступило сообщение, что в одном из выделов Мурмашинского участкового лесничества егерь обнаружил, что кто-то спилил сосну. Ущерб превысил 16 тысяч рублей.

– Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний житель поселка Мурмаши. Они признался в содеянном и рассказал, что спилил дерево для личных нужд – топки бани и приготовления шашлыка. О том, что за срубленное дерево ему грозит уголовная ответственность, он не задумывался, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 260 УК РФ – «Незаконная рубка лесных насаждений». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде.

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