За сутки в Мурманской области 135 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 18 января 2022 года, за последние сутки 135 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 93 800 человек, количество летальных исходов - 2857 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+67, всего 44426), Кандалакшский район (+12, всего 7455), Североморск (+13, всего 8266).

Выздоровели 77 498 северян, на лечении остаются 13 745 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru