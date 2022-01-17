Закрытие аэропорта "Мурманск" продлили еще на один час

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, открытие должно состояться в 19.00. Фото: Олег ФИЛОНОК

Аэропорт "Мурманск" с утра 17 января остается закрытым из-за плохой погоды. Некоторые рейсы отменили, другие - перенесли.

Сначала планировалось распахнуть двери воздушной гавани для пассажиров в 15.00, однако затем открытие несколько раз переносилось.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, открытие должно произойти в 19.00. Затем движение самолетов будет полностью восстановлено.

Напомним: на Северном флоте ввели повышенную штормовую готовность из-за непогоды. Технически сложные мероприятия отменили.

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