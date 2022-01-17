В Мурманске женщина выпала из окна седьмого этажа

37-летняя северянка погибла. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске проводится доследственная проверка по трагедии, случившейся на улице Маклакова, 18.

- Женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на 7-м этаже. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает следователь СО по городу Мурманску. Осмотр тела явных признаков насильственной смерти не показал, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

37-летняя северянка погибла.

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