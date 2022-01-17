На Северном флоте ввели повышенную штормовую готовность из-за непогоды

Наблюдаются сильная метель, плохая видимость, волнение в Баренцевом море составляет 5-6 баллов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Непогода накрыла Мурманскую область не только на суше, но и на море. Так, из-за ухудшения метеоусловий на Северном флоте ввели повышенную штормовую готовность.

- В пунктах базирования приняли дополнительные меры безопасности, произвели герметизацию кораблей, аварийно-спасательные силы и буксирные суда привели в повышенную готовность. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, спасательные силы и суда обеспечения, - отметили в пресс-службе Северного флота.

Также отменили технически сложные мероприятия, представляющие потенциальный риск: погрузка-разгрузка оружия, водолазные спуски и т.п. Полеты морской авиации и передвижение автомобильных колон скорректировали с учетом погоды. Дежурные силы несут службу в штатном режиме.

По данным мурманского гидрометцентра, скорость ветра в Кольском заливе в порывах достигает 25-27 м/с, на выходе - до 30 м/с. Наблюдаются сильная метель, плохая видимость, волнение в Баренцевом море составляет 5-6 баллов.

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