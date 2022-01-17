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Общество17 января 2022 7:55

Из-за непогоды в аэропорту "Мурманск" отменили несколько рейсов

Также задерживаются с вылетом самолеты в Санкт-Петербург и Москву
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Актуальную информацию об изменении в расписании рейсов можно посмотреть на сайте аэропорта.

Актуальную информацию об изменении в расписании рейсов можно посмотреть на сайте аэропорта.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжает бушевать метель. Из-за плохой погоды пришлось закрыть некоторые дороги и отменить несколько авиарейсов.

Так, из аэропорта "Мурманск" не вылетели самолеты в Москву, Сочи, Пермь. Также не прибыли в воздушную гавань Заполярья рейсы из Москвы и Челябинска. Помимо этого, задерживаются с вылетом еще несколько самолетов, которые должны отчалить в Москву и Санкт-Петербург.

Актуальную информацию об изменении в расписании рейсов можно посмотреть на сайте аэропорта.

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