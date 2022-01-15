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Общество15 января 2022 18:32

Проект комплексного развития Больничного городка в Мурманске утвердили

Его должны реализовать до 2026 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Больничный городок планируют преобразить до 2026 года.

Больничный городок планируют преобразить до 2026 года.

Правительство Мурманской области утвердило проект комплексного развития микрорайонов Больничный городок и 1-й микрорайон в Мурманске.

- Именно территория этих двух микрорайонов была выбрана в качестве приоритетной площадки для комплексного развития. Одна из ключевых задач – расселение аварийного жилищного фонда. Реализовать проект комплексного развития этой территории планируется до конца 2026 года. За это время будет спроектировано и построено 34 жилых дома, отвечающих всем современным требованиям комфортного проживания. Также здесь появятся инженерная, транспортная и социальная инфраструктура и благоустроенная территория, – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним: в Больничном городке Мурманска снесут 109 домов. Вместо аварийного жилья построят 34 новых дома.

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