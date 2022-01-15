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Общество15 января 2022 8:45

Мурманские ТСЖ поддержали получение субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов

Представители собственников жилья положительно высказались об инициативе
Татьяна ЖДАНОВА
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На капитальный ремонт дома можно будет получить субсидию.

На капитальный ремонт дома можно будет получить субсидию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сразу несколько ТСЖ Мурманска одобрили возможность получения субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Ранее было озвучено, что с 1 января 2022 года ТСЖ, ТСН, жилищный кооператив или иной специализированный кооператив смогут подавать заявки на получение субсидии на капитальный ремонт конструктивного элемента многоквартирного дома. На эти цели в 2022 году выделено 50 миллионов рублей.

– Мы неоднократно обращались за помощью и в Госжилинспекцию, и в минстрой Мурманской области. Нас услышали, и было принято решение о субсидии. Это будет реальная поддержка, особенно для тех домов, где есть лифты – оборудование дорогостоящее, и далеко не все могут поменять его самостоятельно, – отметила Ирина Медведева, член общественной организации «Мурманская ассоциация представителей объединений собственников многоквартирных домов».

Согласна с ней и председатель ТСЖ «Флотский 3» Элина Савина. В доме № 3 во Флотском проезде готовятся к долгожданному капремонту кровли. Однако и других нужд в здании, возведенном в 1957 году, хватает. В ТСЖ намерены воспользоваться новой инициативой, ведь в порядок нужно привести еще фасад и розливы.

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