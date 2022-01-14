Жительница Кандалакши из-за накопившихся обид чуть не убила мужа

Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

48-летний житель Кандалакши попал в больницу после ссоры с женой. Мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением в области живота, которое медики расценили как тяжкий вред здоровью.

- Сотрудники полиции установили, что ранение мужчине нанесла супруга. В квартире по месту жительства у семейной пары произошел бытовой конфликт. Женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им мужа в живот. Увидев, что у того сильное кровотечение, испугалась и вызвала скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали жену пострадавшего северянина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимая 49-летняя кандалакшанка вину свою отрицать не стала, причину агрессии объяснила накопившимися обидами.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

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