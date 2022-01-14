Жительница Кандалакши из-за накопившихся обид чуть не убила мужа

Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
48-летний житель Кандалакши попал в больницу после ссоры с женой. Мужчину госпитализировали с проникающим ножевым ранением в области живота, которое медики расценили как тяжкий вред здоровью.
- Сотрудники полиции установили, что ранение мужчине нанесла супруга. В квартире по месту жительства у семейной пары произошел бытовой конфликт. Женщина схватила со стола кухонный нож и ударила им мужа в живот. Увидев, что у того сильное кровотечение, испугалась и вызвала скорую помощь, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
Сотрудники уголовного розыска задержали жену пострадавшего северянина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимая 49-летняя кандалакшанка вину свою отрицать не стала, причину агрессии объяснила накопившимися обидами.
В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru