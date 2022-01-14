«Сопрано Турецкого» выступит на 300-летии прокуратуры в Мурманске

Как рассказал певец, его пригласил губернатор Андрей Чибис на празднование 300-летия прокуратуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманск далеко не в первый раз прилетел Михаил Турецкий. Как рассказал певец, его пригласил губернатор Андрей Чибис на празднование 300-летия прокуратуры.

В обновленном драмтеатре выступит «Сопрано Турецкого».

- Будет большой праздник, будем выбирать репертуар. И «Ромашки спрятались» споем! - рассказал Михаил Турецкий. - Хочется поздравить творчески тех, кто делает такую важную работу.

Перед концертом для Михаила Турецкого провели экскурсию по Мурманску, он побывал на ледоколе «Ленин».

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