Прокуратура заинтересовалась нечищеной крышей детского сада в Мурманске

После проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Фото: vk.com/murmanskgroup

В соцсетях мурманчане обеспокоились состоянием крыши и территории детского сада № 2, что находится на улице Карла Либкнехта.

- Один из проходов к садику пролегает почти под самой крышей, с которой свисают сосульки и ледяные шапки снега. Чтобы пройти к главному входу, приходится галопом бежать по узенькой тропинке вдоль одной из стен учреждения. На улице оттепель, и наросшие сверху глыбы вот-вот могут упасть кому-нибудь на голову. То же наблюдается и над самим входом в детский сад. По территории учреждения опасно ходить, - сообщили в паблике "Мурманск".

Проблему уже взяла на свой контроль прокуратура Мурманской области.

- Организовано проведение проверки соблюдения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проведение проверки поручено прокурору Ленинского округа Мурманска, - сообщили в ведомстве.

После проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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