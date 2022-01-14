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Общество14 января 2022 8:20

Военные следователи назвали причину взрыва в одной из частей Северного флота

Во время ЧП пострадали пять военнослужащих
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Спустя два года по окончании всех проверок нам удалось узнать подробности того происшествия.

Спустя два года по окончании всех проверок нам удалось узнать подробности того происшествия.

Фото: Ника СВЕТЛОВА

23 марта 2020 года в одной из воинских частей вблизи Росляково прогремел взрыв.

- На военном складе в Мурманской области взорвался боеприпас, в результате которого получили ранения пять военнослужащих. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса, - рассказали тогда «КП» в Минобороны.

Пять военнослужащих получили ранения. Спустя два года по окончании всех проверок нам удалось узнать подробности того происшествия.

- Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 293 и ч. 1 ст. 349 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т. е. в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Данное решение обусловлено тем, что взрыв не повлек причинения кому-либо тяжкого вреда здоровью, а также произошел исключительно из-за допущенной конкретным военнослужащим неосторожности во время осуществления погрузки боеприпасов в эшелон. Указанное процессуальное решение надзирающим военным прокурором признано законным и обоснованным, - сообщили «КП»-Мурманск» в ВСУ по Северному флоту.

Напомним: в марте 2020 года еще один взрыв прогремел на полигоне в Печенгском округе.

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