В 2021 году жители Мурманской области 110 раз пожаловались в УФАС на навязчивые звонки

В последние годы навязчивые звонки с рекламой различных услуг стали настоящим бичом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В последние годы навязчивые звонки с рекламой различных услуг стали настоящим бичом. Если еще лет пять назад они поступали пару раз в месяц, то теперь - по несколько раз в день.

- За 2021 год поступило 110 жалоб от северян на навязчивые звонки, 80 из этого числа - на стоматологии, - рассказала "КП"-Мурманск" руководитель УФАС по Мурманской области Светлана Чеченина.

По таким жалобам заводят административное производство, которое в большинстве случаев заканчивается вынесением предупреждения. Повторное нарушение грозит штрафом в две тысячи рублей, но их в Мурманской области еще не выписывали.

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