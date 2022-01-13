Вертолет из закрытой Териберки стоит 15 тысяч рублей, вездеход - 8

Гиды предлагают застрявшим в Териберке туристам альтернативные способы выбраться в Мурманск. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В январе дорогу на Териберку из-за метели и сильного ветра, создающего переметы, закрывали уже три раза. Последний - 8 января. С этой даты в село могли попасть только организованные колонны, свободного проезда до сих пор нет.

Гиды предлагают застрявшим в Териберке туристам альтернативные способы выбраться в Мурманск. Так, полет на вертолете стоит от 12 до 15 тысяч рублей, а поездка на вездеходе - 8 тысяч рублей. Но уехать или улететь можно не каждый день.

Напомним: "КП"-Мурманск" выясняла, может ли настать время, когда дорогу на Териберку не будут закрывать.

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