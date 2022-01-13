Движение по дороге Заполярный-Сальмиярви открыто

Дорогу открыли для движения всех видов транспорта. Фото: Виктория МИНАЕВА

12 января в Мурманской области разыгралась непогода, из-за которой закрыли ряд дорог, в том числе и участок Заполярный-Сальмиярви. Здесь было не проехать с 22.22.

- С 7 утра 13 января дорога открыта, - рассказали в "Мурманскавтодоре".

Чтобы транспорт мог проехать, на дороге работали грейдер, погрузчик, трактор и комбинированная дорожная машина.

А вот дорога на Териберку остается закрытой с 8 января.

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