Житель Полярных Зорь украл из магазина 10 килограммов сыра

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Полярных Зорь попался на краже сыра. Как сообщил полиции представитель сетевого магазина, неизвестный похитил 10 килограммов этого продукта. Сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения в магазине, а также опросили возможных очевидцев преступления. При просмотре видеозаписей оперативники выяснили, что один из посетителей магазина тайно вынес из торгового зала продукты, не оплатив на кассе, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Полицейские задержали 35-летнего местного жителя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Он признался в краже и сообщил, что похищенный сыр продал на рынке в Мончегорске.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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