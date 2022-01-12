За сутки в Мурманской области 113 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 12 января 2022 года, за последние сутки 113 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 93 029 человек, количество летальных исходов - 2826 (+4 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+57, всего 44066), Кандалакшский район (+11, всего 7381), Североморск (+13, всего 8179).

Выздоровели 76 016 северян, на лечении остаются 14 187 пациентов.

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