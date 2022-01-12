Житель Мурманска заплатил алиментов на миллион ради отпуска в другой стране

Желание улететь за границу на новогодние каникулы помогло мурманчанину выплатить алименты на дочь Фото: Антон ЗАБИРОВ

Желание улететь за границу на новогодние каникулы помогло мурманчанину выплатить алименты на дочь.

Северянин по решению суда должен был выплачивать алименты на содержание дочери. Однако мужчина игнорировал это требование и всячески уклонялся от него.

– В рамках исполнительного производства мужчину объявили в исполнительный розыск. Кроме того, судебный пристав вынес постановление о временном ограничении права должника на выезд за пределы Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Вспомнить о долге мужчину заставили обстоятельства. В аэропорту, куда он отправился, чтобы вылететь на новогодние каникулы за границу, он столкнулся с запретом покидать страну. К этому моменту его долг перед дочерью составил миллион рублей. Северянин связался с приставом и узнал, что запрет можно снять только после погашения задолженности по алиментам.

Прямо в аэропорту мужчина внес на депозитный счет отделения судебных приставов всю сумму. Запрет на выезд за пределы страны был снят, и северянин отправился в путешествие. Деньги были переведены девочке и ее матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 1 января в Мурманской области повысится плата за проезд в общественном транспорте. При этом единый социальный проездной билет не изменится (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru