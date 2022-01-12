На таможенном посту в Мурманской области не пропустили пять шкур оленя

Возбуждено дело об административном правонарушении. Фото: Мурманская таможня

На таможенном посту МАПП "Лотта" остановили водителя, который вез в Россию пять шкур оленя. У мужчины не было на этот товар ни чеков, ни сопроводительных ветеринарных документов на ввоз, а на самих шкурах - маркировки.

- По действующему законодательству, такие товары подлежат письменному декларированию и предъявлению к государственному ветеринарному контролю на границе, чего не сделал владелец. По результатам таможенного и ветеринарного контроля ввоз шкур запретили. Возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе Мурманской таможни.

Всего за новогодние праздники было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Через границу (сухопутную, воздушную и морскую) в регионе деятельности Мурманской таможни проследовало 2840 человек, 333 единицы легкового и 20 единиц грузового транспорта, 88 морских судов и 3 самолета.

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