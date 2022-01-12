Волк держит в страхе Зареченск

Жители Зареченска напуганы - здесь еще в декабре заметили волка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Зареченска напуганы - здесь еще в декабре заметили волка. И до сих пор хищник выходит к людям.

- Он держит в страхе весь поселок!!! Около месяца назад утащил на глазах хозяйки с поводка собаку, 10 января задрал кошку также в присутствии хозяйки! Людям на работу страшно ходить, детей в детский сад водить!!!Школьникам как быть? На дистанционное обучение переходить или с ружьем наперевес до школы добираться? - спрашивает в группе "Кандалакша онлайн" Леся Трофимова.

Хищник до сих пор выходит к людям. Фото: Леся Трофимова / vk.com/id264727128

Напомним: ранее охотоведы искали волка в Ревде. А державший в страхе Оленегорск хищник оказался гибридом собаки и волка.

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