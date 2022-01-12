Жителей Мурманской области предупреждают о сильной метели

12 января в Мурманске ожидаются сильный ветер и снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Мурманской области снова предупреждают о непогоде.

- Согласно прогнозу Мурманского УГМС, ночью и днем 12 января в регионе ожидаются сильный южный, юго-западный ветер, метель, снег, - сообщили в МЧС Мурманской области.

Напомним: на Кольский полуостров также пришла оттепель.

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