Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 января 2022 14:50

За новогодние праздники в Териберке выпала почти месячная норма снега

Также по уши в сугробах оказался Мурманск
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Териберке с 1 по 9 января выпало аж 92% месячной нормы снега. Фото: Правительство Мурманской области

В Териберке с 1 по 9 января выпало аж 92% месячной нормы снега. Фото: Правительство Мурманской области

На новогодних праздниках погода дарила жителям Заполярья сплошные метели, результатом которых стали повсеместные сугробы. Так, в Териберке с 1 по 9 января выпало аж 92% месячной нормы снега.

- В Мурманске количество выпавших осадков за новогодние праздники составило 22 миллиметра или 66% от среднего многолетнего значения за январь. Больше осадков за этот же период отмечалось только в 2009 и 2020 годах, - отметили в мурманском гидрометцентре.

В Никеле и Ура-Губе за то же время выпало от 20 до 29 миллиметров осадков, что составляет 54-73% от средних показателей за этот месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области запустят три новых междугородних маршрута. Один из них начал работу 10 января (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru