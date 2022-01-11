За новогодние праздники в Териберке выпала почти месячная норма снега

В Териберке с 1 по 9 января выпало аж 92% месячной нормы снега. Фото: Правительство Мурманской области

На новогодних праздниках погода дарила жителям Заполярья сплошные метели, результатом которых стали повсеместные сугробы. Так, в Териберке с 1 по 9 января выпало аж 92% месячной нормы снега.

- В Мурманске количество выпавших осадков за новогодние праздники составило 22 миллиметра или 66% от среднего многолетнего значения за январь. Больше осадков за этот же период отмечалось только в 2009 и 2020 годах, - отметили в мурманском гидрометцентре.

В Никеле и Ура-Губе за то же время выпало от 20 до 29 миллиметров осадков, что составляет 54-73% от средних показателей за этот месяц.

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