В новогодние праздники санавиация Мурманской области 25 раз вылетала на задания

Пока одни отдыхали с 31 декабря по 9 января, экстренные службы работали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока одни отдыхали с 31 декабря по 9 января, экстренные службы работали. Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, за праздники санавиация выполнила 25 заданий, медработники также 16 раз выезжали на ДТП.

- Аварийно-спасательные службы привлекались для работ 59 раз. Спасатели 16 раз выезжали на вызов для оказания помощи населению, 18 раз - для деблокировки дверей и 4 раза - для проведения поисковых работ. В результате поисковых работ все граждане были найдены живыми, - рассказал заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения региона Михаил Тимофеев.

Напомним: на новогодних каникулах в Мурманской области произошло 16 ДТП. В них пострадали 34 человека.

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