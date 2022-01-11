За сутки в Мурманской области 103 человека заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 11 января 2022 года, за последние сутки 103 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 92 916 человек, количество летальных исходов - 2822 (+5 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+63, всего 44009), Кандалакшский район (+8, всего 7370), Североморск (+7, всего 8166).

Выздоровели 75 763 северянина, на лечении остается 14 331 пациент.

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