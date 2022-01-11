Прокуратура проверяет небезопасный для пешеходов путепровод в Кандалакше

На путепроводе вовремя не убрали снег. Фото: Михаил ГУСЕВ

В поле зрения Северо-Западной транспортной прокуратуры попала Кандалакша.

- Проводится проверка по факту несвоевременной очистки пешеходных зон в железнодорожном путепроводе. Ненадлежащая уборка тротуаров привела к невозможности безопасного прохода граждан через него, - сообщили в надзорном ведомстве. - Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям работников Кандалакшского участка Октябрьской дирекции инфраструктуры, при наличии оснований примет меры реагирования.

Напомним: проверки также проводятся по затонувшему плавпереходу в Мурманске, а также очередям, из-за которых северяне опоздали на поезда.

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