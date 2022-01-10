В 2021 году дорогу на Териберку закрывали 19 раз

Только в январе это случалось трижды: 1, 7 и 8 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ни одну дорогу в Мурманской области не закрывают для движения всех видов транспорта так часто, как на Териберку. Только в январе это случилось трижды: 1, 7 и 8 января. Путь закрыт до сих пор.

- В 2021 году данная дорога закрывалась 19 раз, - рассказал "КП"-Мурманск" заместитель начальника "Мурманскавтодора" Павел Ворон.

На 15.00 было запланировано движение колонны до Териберки, а затем обратный путь до Мурманска.

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