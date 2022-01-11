Стали известны подробности происшествия со стрельбой в стриптиз-баре Мурманска

Сторонам в итоге удалось разрешить конфликт и претензий к друг другу они не имеют. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью 30 декабря в стриптиз-баре Мурманска произошла потасовка с применением оружия, одного из посетителей ранили. В пресс-службе УМВД России по Мурманской области "КП"-Мурманск" рассказали подробности случившегося.

- У охранника возник конфликт с гостем заведения, а перед этим последний повздорил с барменом и официантом из-за алкоголя. Охранник выстрелил в посетителя и попал ему в ногу. Пострадавший мужчина был обслужен амбулаторно, - уточнили в ведомстве.

Сторонам в итоге удалось разрешить конфликт и претензий к друг другу они не имеют.

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