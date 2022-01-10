Самую дорогую квартиру в Мурманске продают за 30 миллионов рублей

Есть в областном центре квартиры, которые по стоимости конкурируют с недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году цены на квартиры в Мурманске выросли на 19%. Для многих это риск не взять в ближайшее время ипотеку.

Впрочем, есть в областном центре квартиры, которые по стоимости конкурируют с недвижимостью в Москве и Санкт-Петербурге.

Так, на сайте "Авито", как и на "Циан", самая дорогая квартира стоит 30 миллионов рублей. Это шесть комнат общей площадью 149 кв. м в доме № 32, корпус 1, на улице Капитана Буркова. Вторая по дороговизне квартира находится в том же доме и стоит 26 миллионов рублей. Ее площадь уже 120 "квадратов". Третья самая дорогая квартира в Мурманске находится в доме № 154 на проспекте Кольском - 16,8 миллиона рублей за 184 кв. м.

Напомним: в Мурманске стоимость аренды однокомнатной квартиры за год выросла на 27%. В среднем такое жилье обходится в 20,3 тысячи рублей в месяц. А дома в Териберке стоят как трехкомнатные квартиры в Мурманске.

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