Женщина спрыгнула с поезда Мурманск - Санкт-Петербург и получила 300 тысяч рублей за травму

Когда состав уже тронулся, женщина подошла к проводнику и сказала, что ей надо сойти. Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 мая 2020 года на станции Кандалакша помощь врачей понадобилась женщине, которая неудачно спрыгнула с поезда № 21 Мурманск - Санкт-Петербург. Она провожала одного из пассажиров и задержалась в вагоне. Когда состав уже тронулся, женщина подошла к проводнику и сказала, что ей надо сойти.

Проводник мог открыть дверь только когда состав остановится. Но дверь осталась открытой, и северянка спрыгнула с верхней откидной площадки на перрон. Приземление было неудачным - врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью. Женщина подала в суд на АО «Федеральная пассажирская компания» о взыскании компенсации морального вреда.

- Постановлением Кандалакшского районного суда Мурманской области от 7 сентября 2020 года уголовное дело в отношении проводника прекращено на основании статьи 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Истец пояснила суду, что после получения травмы постоянно испытывает физическую боль, передвигается с трудом, на костылях, лишена возможности вести нормальный образ жизни, у нее отсутствуют средства к существованию, - сообщили в Кандалакшском районном суде.

В итоге проводник сам перевел пострадавшей 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред, с АО «Федеральная пассажирская компания» суд взыскал 300 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru