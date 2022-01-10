В Мурманске на четверть подорожали школьные обеды

С 1 января 2022 года в Мурманске на 25% подорожали школьные обеды. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 января 2022 года в Мурманске на 25% подорожали школьные обеды.

Согласно документу комитета по образованию администрации Мурманска, стоимость завтрака для учащихся младших классов теперь составляет 86 рублей, для старших классов - 98 рублей. Обед обойдется в 146 рублей для детей от 7 до 11 лет и в 168 рублей для ребят от 12 до 18 лет.

Напомним: в Мурманской области установили максимальный размер родительской платы за детский сад на 2022 год. В Мурманске присмотр и уход за ребенком обойдется не более чем в 141 рубль в сутки. Рост обусловлен в том числе дороговизной продуктов для дошколят.

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