Бесплатных автобусов на акции "Первый рассвет" в Мурманске не будет

Зато все пришедшие смогут получить памятные значки. Фото: Олег ФИЛОНОК

11 января мурманчане будут провожать полярную ночь и встретят Солнце. На Солнечной горке состоится акция "Первый рассвет".

Обычно желающих ее посетить до комплекса "Кречет" возят бесплатные автобусы. Однако в этом году их не будет.

- Решение обусловлено ситуацией с коронавирусом, - объяснили "КП"-Мурманск" в администрации областного центра.

Зато все пришедшие смогут получить памятные значки.

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