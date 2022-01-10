Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 января 2022 8:22

Бесплатных автобусов на акции "Первый рассвет" в Мурманске не будет

В администрации Мурманска объяснили причину такого решения
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зато все пришедшие смогут получить памятные значки.

Зато все пришедшие смогут получить памятные значки.

Фото: Олег ФИЛОНОК

11 января мурманчане будут провожать полярную ночь и встретят Солнце. На Солнечной горке состоится акция "Первый рассвет".

Обычно желающих ее посетить до комплекса "Кречет" возят бесплатные автобусы. Однако в этом году их не будет.

- Решение обусловлено ситуацией с коронавирусом, - объяснили "КП"-Мурманск" в администрации областного центра.

Зато все пришедшие смогут получить памятные значки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На реконструкцию дороги Мишуково - Снежногорск выделят 6,6 миллиарда рублей. Деньги поступят в рамках инфраструктурного меню (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru