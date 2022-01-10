На новогодних каникулах в Мурманской области произошло 16 ДТП

В Мурманской области выросло число ДТП, случившихся на январских праздниках. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На новогодних каникулах в 2022 году в Мурманской области произошло больше аварий, чем год назад.

- Число ДТП выросло с четырех в 2021 году до 16 - в этом. Пострадали 34 человека, двое погибли, в прошлом году погибших не было, пострадали четыре человека, - рассказал заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области - начальник отдела Михаил Тимофеев.

Региональному минтрансу и профильному вице-губернатору Юрию Сердечкину губернатор Андрей Чибис поручил разобраться в причинах каждой аварии.

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