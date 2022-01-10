В Мурманске ищут стрелявшего по окнам жилого дома

На окнах своей квартиры северянка нашли два отверстия от пуль. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жильцы одного из домов на улице Старостина в Мурманске рассказали, что новогодние праздники для них прошли не безоблачно.

- 8 января я обнаружила в окнах своей квартиры два пулевых отверстия - в спальне и зале, предположительно это случилось накануне (я отсутствовала 3 дня). Прошу отозваться жильцов домов на улице Старостина 93, 87, у кого выходят окна на дорогу с наличием камер или имеющим хоть какую-нибудь информацию. Так как я проживаю на 5-м этаже, выстрелы могли производиться из дома напротив, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" анонимный автор.

Напомним: в Мурманске 17-летний подросток выстрелил в машину с детьми просто так.

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