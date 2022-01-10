На юге Мурманской области искали потерявшегося рыбака

пропавшего рыбака искали трое спасателей. Фото: МЧС по Мурманской области

9 января в Кандалакшском районе велись поисковые работы. 49-летний мужчина уехал на рыбалку в район Червас-губы еще 6 января, а потом перестал выходить на связь.

- Для проведения поисково-спасательных работ выехали поисково-спасательные подразделения Кандалакши АСС ГОКУ управления ГО, ЧС и ПБ по Мурманской области в составе трех человек, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

В тот же день мужчину нашли. Близкие рыбака рассказали, что сейчас он находится в больнице.

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