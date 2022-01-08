20 машин и автобус застряли на дороге в Териберку

Водители попали в снежный плен. Фото: vk.com/my_teriberka

С 15.00 8 января закрыли дороги на Териберку и Туманный. Причиной стала непогода - сильный ветер и метель. Некоторые водители попали в снежный плен.

- Около 20 машин и автобусов сейчас застряли в 13 километрах от Териберки. Движения нет. Дорога занесена снегом. Еще с утра дорожные службы предупреждали об ухудшении погодных условий и возможном перекрытии дороги, - сообщает паблик «Моя Териберка|Интернет-газета».

Как сообщили в дорожной службе, колонну из застрявших машин сопроводят к месту назначения. Техника направляется с нулевого километра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru