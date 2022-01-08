Полицейские из Мурманской области на полгода уехали в командировку в Ингушетию

40 полицейских со всей Мурманской области полгода проведут в Ингушетии. Фото: МВД по Мурманской области

Сводный отряд полицейских из Мурманской области убыл в командировку в Республику Ингушетия. Всего в его составе 40 человек, в другом регионе они пробудут полгода.

- Для несения службы в сложных условиях все сотрудники предварительно прошли боевую и психологическую подготовку на базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области. Перед отправлением в дворе управления МВД России по Мурманской области состоялся строевой смотр личного состава. Командир отряда проверил внешний вид бойцов, их форменное обмундирование, вооружение и снаряжение. Сотрудники сводного отряда получили краткий инструктаж и информацию об оперативной обстановке. По сложившейся традиции руководителю отряда вручили два флага – Российской Федерации и Мурманской области, - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Врио начальника УМВД России по Мурманской области полковник полиции Вячеслав Рыманов пожелал полицейским вернуться живыми и здоровыми.

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