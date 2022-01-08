Жителей Мурманска приглашают на встречу "Первый рассвет"

11 января мурманчане увидят первые лучи солнца после полярной ночи. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С каждым днем в Мурманске становится все светлее, а это значит, что полярная ночь отступает. Первые лучи солнца жители столицы Заполярья увидят уже 11 января, в 12.36, и северян приглашают на уже ставшую традиционной встречу "Первый рассвет".

- Время проведения мероприятия – с 11.30 до 14.00. Место проведения – площадка на сопке Солнечная горка (1387-й километр Ленинградского шоссе, юго-восточное направление от комплекса "Кречет"). Всем пришедшим на встречу будут вручены памятные значки, - рассказали в администрации Мурманска.

На акцию лучше не опаздывать, ведь продолжительность светового дня составит всего 40 минут.

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