Из горевшего кинотеатра в Апатитах эвакуировали 8 человек

Рядом с кинотеатром загорелся мусор. Фото: vk.com/nashi_apatity

Вечером 7 января жители Апатитов заметили сильный дым, который валил из здания кинотеатра "Полярный". Около 19.00 здесь случился пожар.

- Сгорел мусор на крыльце запасного выхода, прогорела дверь, огнем повреждены хозяйственный инструмент, электропроводка. Эвакуированы 8 человек. К 19.30 открытое горение ликвидировано, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Пожар в кинотеатре тушили 19 человек.

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