Женщина разгромила новогоднюю елку у здания правительства Мурманской области

39-летнюю женщину задержали за мелкое хулиганство. Фото: Telegram-канал "Заполярный ворчун"

В ночь на Рождество жительница Мурманска устроила футбол с шариками от новогодней елки, которая стоит у здания регионального правительства. Также северянка опрокинула урну.

- У кого-то нервы на пределе! Неизвестная женщина пинает новогодние шары, которые упали (либо она сама сорвала их) с елки, - отметили в паблике "Мурманск".

Вандализм не остался незамеченным. Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, 39-летнюю женщину задержали за мелкое хулиганство. Что стало причиной ее действий, пока неизвестно.

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