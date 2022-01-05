В ночном ДТП в Мурманске пострадали люди

Машины столкнулись на улице Полярные Зори. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ночью 5 января в Мурманске произошла авария на улице Полярные Зори. Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП случилось через 10 минут после полуночи у дома №8а. Водитель Volvo не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с BMW.

- Пострадали водитель и пассажиры BMW и пассажир Volvo, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

По факту аварии проводится проверка.

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