Жителей Мурманской области предупреждают о сильных морозах

Северян просят сократить время нахождения на улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северян просят быть осторожными на улице - в регионе стоят сильные морозы.

- По данным Мурманского УГМС, в течение 4 января, ночью и в первой половине дня 5 января по Мурманской области сохранится холодная погода с преобладающей температурой -25 - 30°, - предупреждают в МЧС по Мурманской области.

По возможности северян просят не находиться долго на улице. Напомним: самую морозную ночь зафиксировали в Апатитах.

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