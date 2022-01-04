В Мурманской области ищут пропавшего месяц назад военнослужащего

Даниил Нестеров не выходит на связь с 7 декабря. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил новый поиск в Мурманской области. 22-летний Даниил Нестеров уже почти месяц не выходит на связь с родными.

Молодой человек пропал 7 декабря. Он служил в Высоком.

Приметы Даниила: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, серые глаза.

- Просим сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону "горячей линии" 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112, - рассказали в отряде "ЛизаАлерт".

Напомним: в Молочном пропала 61-летняя дезориентированная женщина. Елену Беленкову ищут с 30 декабря.

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