Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 января 2022 9:20

В Мурманской области ищут пропавшего месяц назад военнослужащего

22-летний Даниил Нестеров не выходит на связь с 7 декабря
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Даниил Нестеров не выходит на связь с 7 декабря. Фото: "ЛизаАлерт"

Даниил Нестеров не выходит на связь с 7 декабря. Фото: "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил новый поиск в Мурманской области. 22-летний Даниил Нестеров уже почти месяц не выходит на связь с родными.

Молодой человек пропал 7 декабря. Он служил в Высоком.

Приметы Даниила: рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, серые глаза.

- Просим сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону "горячей линии" 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112, - рассказали в отряде "ЛизаАлерт".

Напомним: в Молочном пропала 61-летняя дезориентированная женщина. Елену Беленкову ищут с 30 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Бондарной в Мурманске построят дом. Разрешение на возведение первого дома для расселения Больничного городка получено (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru