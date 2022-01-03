Житель Полярного похитил дорогой смартфон покупательницы в продуктовом магазине

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Фото: скрин видео УМВД по МО

В полицию Полярного с заявлением о краже обратилась 28-летняя местная жительница.

Девушка рассказала, что накануне она была в продуктовом магазине. Расплатившись за покупку с помощью айфона, северянка по невнимательности оставила его на прилавке кассовой зоны и ушла. Когда вспомнила, то вернулась обратно за своим гаджетом, но его на месте не обнаружила. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

- Правоохранители опросили пострадавшую и возможных свидетелей, а так же просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Полицейские установили, что когда женщина расплачивалась за товар, то за ней стоял мужчина, который и похитил ее мобильный телефон, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее несудимого 35-летнего северянина. Он признался, что совершил кражу и рассказал полицейским, что увидев лежащий на столе мобильный телефон, не смог удержаться от соблазна. Смартфон он планировал оставить себе для личного пользования.

Похищенную вещь вернули девушке, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Злоумышленника может ожидать до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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