В Мурманске закрылся самый северный в мире океанариум

В декабре 2021 года в океанариуме прошли последние выступления перед закрытием. Фото: vk.com/okeanarium51

1 января в Мурманске имеет свою ложку дегтя в бочке меда - с этого дня для посетителей закрылись двери самого северного океанариума в мире.

Напомним: требования к помещениям, где проходят выступления животных, изменились, и наш океанариум не смог провести реконструкцию и получить лицензию. Причин много, среди них - финансовые и то, что он находится в частных руках.

Океанариум планируют сделать частью детского центра, в ближайшее время от собственника ждут план реконструкции. А пока артисты будут жить без представлений.

- В новом году постараемся проводить прямые эфиры с наших тренировок, а также освещать все, что происходит в плане ремонта и сохранения океанариума в городе, поэтому мы с вами не расстаемся и не прощаемся, а говорим: "До новых встреч!" - рассказали в океанариуме.

Северяне надеются, что реконструкция не затянется, ведь океанариум - одна из визитных карточек города.

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