В Мурманске появились четыре проекционных пешеходных перехода

В следующем году работа по обеспечению безопасности дорожного движения будет продолжена. Фото: vk.com/citymurmanskru

В Мурманске заработали четыре новых пешеходных перехода, оборудованных технологией проецирования дорожной разметки. Об этом сообщили в администрации города.

Теперь световые "зебры" работают по адресам: улица Свердлова, 47, улица Полярные Зори, 30, улица Кильдинская, 11 и улица Спортивная, 13. Водитель сможет увидеть пешехода, который идет по проезжей части, за 150 метров.

- В следующем году работа по обеспечению безопасности дорожного движения будет продолжена, в планах - создать не менее десяти пешеходных переходов со световой проекцией, - отметили в мэрии.

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