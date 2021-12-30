Житель Снежногорска перевел мошенникам 3,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Фото: Антон ЗАБИРОВ

3,5 миллиона рублей перевел мошенникам 54-летний житель Снежногорска. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что якобы произошла утечка баз данных и теперь банковский счет северянина находится под угрозой.

- Звонивший рассказал о якобы попытках оформления кредита посторонними лицами на имя северянина. После с мужчиной связались лжесотрудники правоохранительных органов. В целях сохранения сбережений северянину порекомендовали самостоятельного оформить кредит онлайн с последующим обналичиванием кредитных средств и их зачислением на специальные счета, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мужчина, поверив мошенникам, выполнил указания. Он сделал несколько переводов на общую сумму в 3,5 миллиона рублей. Только после того как деньги исчезли с безопасных счетов, он понял, что стал жертвой преступления и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Установлено, что абонентские номера мошенников зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге.

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